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Müge Anlı'daki Zeynep Güngör cinayetinde 3 isim gözaltına alındı - 11.01.2021

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Giriş: 11.01.2021 13:52
Güncelleme:11.01.2021 13:54
Müge Anlı’da kayıp olarak aranan Zeynep Güngör, 15 Eylül 2019’da İstanbul’da ortadan kaybolmuş ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Zeynep’i bulmak için Müge Anlı’ya başvuran ablaları, sevgilisi Ecevit’in şüpheli olabileceğinden şüphelendiklerini belirtti. Yayında aktarılan bilgilerin ardından Zeynep’in öldürülüp Çatalca kırsalına atıldığını tespit etti. Cinayet soruşturmasına dönen davada savcılık talimatıyla hareke geçildi. Güngör'ün Hatay’da yaşayan sevgilisi Ecevit, Gaziantep’te ikamet eden ağabey İrfan Demir ve İstanbul’daki abla Melek Demir gözaltına alınarak İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi
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