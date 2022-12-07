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Videolar Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları Müge Anlı’daki üfürükçü tutuklandı! 18 yaşındaki kızın uğradığı istismar dehşete düşürdü

Müge Anlı’daki üfürükçü tutuklandı! 18 yaşındaki kızın uğradığı istismar dehşete düşürdü

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Giriş: 07.12.2022 14:04
Güncelleme:07.12.2022 14:04
Müge Anlı ile Tatlı Sert’teki üfürükçü skandalı izleyenleri dehşete düşürdü. Canlı yayına katılan Mehmet Ataş 18 yaşına yeni giren kızı Ayşenur Ataş’ın 70 yaşındaki sözde hoca tarafından kaçırıldığını söyledi. Üfürükçü Kahrıman’ın önce eşini ardından da kızını söyleyen babanın çağrısı kısa sürede karşılık buldu. Yayının ihbar edilmesinin ardından üfürükçü Kahrıman tutuklanırken genç kızın yıllardır maruz kaldığı istismarın detayları dehşete düşürdü. İşte detaylar…
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