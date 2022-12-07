Müge Anlı’daki üfürükçü tutuklandı! 18 yaşındaki kızın uğradığı istismar dehşete düşürdü

Müge Anlı ile Tatlı Sert’teki üfürükçü skandalı izleyenleri dehşete düşürdü. Canlı yayına katılan Mehmet Ataş 18 yaşına yeni giren kızı Ayşenur Ataş’ın 70 yaşındaki sözde hoca tarafından kaçırıldığını söyledi. Üfürükçü Kahrıman’ın önce eşini ardından da kızını söyleyen babanın çağrısı kısa sürede karşılık buldu. Yayının ihbar edilmesinin ardından üfürükçü Kahrıman tutuklanırken genç kızın yıllardır maruz kaldığı istismarın detayları dehşete düşürdü. İşte detaylar…