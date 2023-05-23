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Müge Anlı’daki Sevgi Demirci ve iki çocuğunun kaybında cansız beden ulaşıldı

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Giriş: 23.05.2023 14:14
Müge Anlı'da aranan Sevgi Demirci ve iki çocuğuyla ilgili kahreden gelişmeler yaşandı! Eşinden ayrıldıktan sonra Ankara'dan İstanbul'a taşınan Demirci, eski eşinin yeğeni Ünal Yurdakul ile birliktelik yaşamaya başladı. 25 Ocak 2021'de ise oğlu Eren ve kızı Rümeysa ile ortadan kayboldu. Ailesi Sevgi Demirci ve evlatlarının öldürüldüğünü düşünerek Müge Anlı'ya başvurdu. Talihsiz kadının ve evlatları Eren ve Rümeysa'nın son görüldüğü yer enkaz olmuştu. Yayın sırasında ortaya çıkan gerçeklerin ardından başlatılan arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İşte Sevgi Demirci ve çocuklarıyla ilgili yaşanan son gelişmeler...
Müge Anlı’daki Sevgi Demirci ve iki çocuğunun kaybında cansız beden ulaşıldı
Müge Anlı’daki Sevgi Demirci ve iki çocuğunun kaybında cansız beden ulaşıldı
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