Müge Anlı'daki Şen kardeşler cinayetinde tutuklama

Müge Anlı'daki Şen kardeşler cinayetiyle ilgili 15 ay sonra düğmeye basıldı. Hatay'da yaşadıkları evlerinde saldırıya uğrayan 80 yaşındaki Hüseyin Şen ve 83 yaşındaki Mehmet Şen, 8 Ekim 2020 tarihinde hayatını kaybetti. Şüpheler kardeşlerin bakıcısı Emel Cengiz üzerinde toplanırken bulunan telefon sinyalleri sonrası gerçek ortaya çıktı. Yapılan araştırmaların ardından çifte tutuklama gerçekleşti.

Gözaltındaki şüphelinin çocukluğunda çikolata aldığı, Hüseyin Bey'in evine hırsızlık için girdiği belirtildikten sonra şüpheliler Sedat Sevim ve Mustafa Marangozoğlu Hatay Adliyesine getirildi. Kasten öldürme suçundan ve hırsızlıktan tutuklanan zanlılar Hatay T Tipi cezaevine gönderildi.