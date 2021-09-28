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Müge Anlı'daki Şen kardeşler cinayetinde önemli gelişme! Aracında inceleme yapıldı

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Giriş: 28.09.2021 14:01
Müge Anlı dün Labit Bey'in arabasının incelemeye alındığını, çok fazla kadın saçı bulunduğunu, bir de lekeli kıyafetin alındığını, aynı zamanda Labit Bey'in DNA örneğinin alındığını açıkladı. Ganime Hanım mutluluktan ağlayabileceğini, 1 senedir kendisini paraladığını ama Müge Anlı'nın kısa dönemde yaptıkları şeyler sebebi ile teşekkür edip, ekibin de gece gündüz durmadığını, ekibin çabası ile bunları elde ettiklerini söyledi ve teşekkür etti.
Müge Anlı’daki Şen kardeşler cinayetinde önemli gelişme! Aracında inceleme yapıldı
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