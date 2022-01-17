Müge Anlı'daki Şen cinayetinde tutuklunun ablası konuştu: ''Olaydan 1 gün önce benim yanımdaydı''

Müge Anlı ile Tatlı Sert cinayetinde araştırılan Şen cinayetinde tutuklanan Sedat Sevim'in ablası konuştu. Gülsüm Hanım, kardeşinin olaydan 1 gün önce kendisinde olduğunu, kardeşinin yürüyüş yaptığını, geldiğini, o gece olay olduğunu, olaydan 1 hafta sonra geldiğini, çocukların dayı duydun mu Almancıları vurmuşlar dediğini, kardeşinin de inşallah bir şey olmamıştır dediğini anlattı. Gülsüm Hanım, kardeşinin olaydan sonra hırsızlıktan dolayı cezaevine girdiğini, bir süre görüşmediklerini dile getirip kardeşinin böyle bir şey yaptığını bilseydi asla eve almayacak olduğunu, resmen iki çocuğunun yanında kaldığını, inanamadığını söyledi.