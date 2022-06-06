06 Haziran 2022, Pazartesi
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Müge Anlı’daki Savaş Aydoğan olayında itiraf geldi! Arkadaşı Cem Tuna cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
Şahsın itirafı üzerine bölgede başlatılan kazı çalışmaları, Cem Tuna'nın polis ekipleri eşliğinde olay yerine gelmesi ile son buldu. Cem Tuna ilk ifadesinde, Aydoğan'ı öldürüp, babası tarafından kendisine verilen fındık bahçesine gömdüğünü söyledi.