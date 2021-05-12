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Müge Anlı'daki Nezen Germiyen cinayeti ile ilgili çarpıcı iddia... - 12.05.2021

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Giriş: 12.05.2021 14:19
Güncelleme:12.05.2021 14:19
Atv’nin rekortmen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’te aranan Lütfiye Gündüz’ü arama çalışmaları sürerken kaybın Nezen Germiyen cinayetiyle bağlantılı olduğu şüphesi gündeme gelmişti. Her iki kadının çevresinde aynı isimler olması cinayetlerin birbiriyle bağlantılı olduğu iddiasını gündeme getirirken iki konuda da Ahmet Taşkın'ın adının geçtiği adının geçtiği tespit edilmişti. Canlı yayına gelen bir telefon ise herkesi şoke etti. Nezen Germiyen cinayeti ile ilgili çarpıcı iddia ortaya atıldı. 2013 yılında Ahmet Taşkın ile aynı koğuşu paylaştıklarını söyleyen Rıdvan Öz, kendisine Nezen’i öldürdüğünü itiraf ettiğini söylediğini belirtti.
Nezen Germiyen cinayeti ile ilgili çarpıcı iddia...
Nezen Germiyen cinayeti ile ilgili çarpıcı iddia...
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