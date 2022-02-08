Müge Anlı'daki Müzeyyen Yöndem ve oğlunun kaybı için özel ekip kurdu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Müzeyyen Yöndem ve 4 yaşındaki oğlu Vefa Yöndem’in kaybıyla ilgili önemli gelişmeler yaşandı. 2009 yılında arkadaşını görmek için evinden çıkan anne ve oğlu sırra kadem basarken cinayet şüphesi gündeme geldi. Anne ve oğlunun yaşadıklarına dair hiçbir ize rastlanamamasının ardından ekipler harekete geçti. Müge Anlı yayınlarımızın ardından Siirt JASAT'ın özel bir ekip kurduğunu, bugün kayboldukları Bitlis sahasından çalışmalara başlayacaklarını söyledi.