Müge Anlı'daki Mustafa Kut nasıl pusuya düşürüldü?

Müge Anlı'da araştırılan Mustaf Kut cinayetiyle ilgili çok öenmli gelişmeler yaşandı. Öldürülen çiftçinin yabani hayvanlar ekinlere saldırdığı için tarlada, ailesinden biraz uzakta kaldığı bilgisi verildi ve ardından olay yerine gidildi. Mustafa Kut’un oğlu Özkan Bey, annesi ile sabah babasının yanına geldiğini, o zaman su aktığını, sonra annesi ile pazara gittiklerini, öğlen vakti suyun gelmemeye başladığını, babasının boruyu takip edip orman içerisine ilerlediğini, su borusunun kesildiği yere babası gidince, sırtından bir el ateş edildiğini, babasının öldüğünü dile getirdi.