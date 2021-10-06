Müge Anlı’daki Mustafa Kut cinayetiyle ilgili şok telefon

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Mustafa Kut cinayetinde dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Kendisine ait tarlada sırtından vurularak öldürülen Kut'un eşi Dürdane Kut, kendisine saplantılı aşk mektupları gönderen Ramazan Şahin'i cinayetle suçlarken canlı yayına gelen telefon okları stüdyoda bulunan Ersin Çetinkaya'ya çevirdi. Çetinkaya'nın kendisine anlattıklarını aktaran şahsın sözleri şoke etti. İşte Mustafa Kut cinayetinde yaşanan son gelişmeler...