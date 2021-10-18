Müge Anlı’daki Mustafa Kut cinayetinde flaş gelişme! Cinayetle ilgili Sezer Kaya suçlanıyor: “Bana itiraf etti”

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Mustafa Kut cinayetiyle ilgili çok önemli gelişmeler yaşandı. Tarlasında sırtından vurularak öldürülen çiftinin eşi Dürdane Kut'a aşk mektupları yazan Ramazan Şahin baş şüpheli olurken canlı yayına gelen yeni görgü tanıkları okları Ersin Çetinkaya'ya çevirdi. Ersin Çetinkaya'nın "ben arkamda kanıt bırakmam" sözleri dikkat çekerken gece tanınmamak için kadın kıyafetleriyle gezdiği iddiası yayına damga vurdu. Trabzon gönderilen isimsiz ihbar mektubu ise büyük şok yaşattı.

Müge Anlı 5 Temmuz'da bir ihbar mektubunun savcılığa gönderildiğini ama bunun daha yeni savcılığa ulaştığını, mektupta Sezer Bey'in eşi Çiğdem Hanım'ın gönderildiğinin düşünüldüğü zira Trabzon'dan gönderildiğini, o dönemde Çiğdem Hanım'ın orada yaşadığını, mektupta cinayeti Sezer Bey'in yasaklı madde kullanıp işlediğinin yazdığını söyledi.