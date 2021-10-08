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Müge Anlı'daki Mustafa Kut cinayeti için özel ekip kuruldu

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Giriş: 08.10.2021 12:55
Güncelleme:08.10.2021 12:56
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Mustafa Kut cinayetiyle ilgili çok önemli gelişmeler yaşandı. Sırtından vurularak öldürülen çiftinin eşi Dürdane Kut'a aşk mektupları yazan Ramazan Şahin baş şüpheli olurken canlı yayına gelen yeni görgü tanıkları okları Ersin Çetinkaya'ya çevirdi. Ersin Çetinkaya'nın "ben arkamda kanıt bırakmam" sözleri dikkat çekerken gece tanınmamak için kadın kıyafetleriyle gezdiği iddiası yayına damga vurdu. Cinayetin işlendiği gün nerede olduğunu açıklamakta zorlanan Ersin Çetinkaya’yı cinayet bölgesinde gören bir cinayet tanığı daha ortaya çıktı. Yaşanan gelişmelerin ardından stüdyo bir anda karışırken jandarma ekipleri soruşturma için özel ekip kurdu.
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