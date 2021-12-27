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Müge Anlı’daki Mülkiye Kazan olayında flaş gelişme! Gözaltındaki nişanlı tutuklandı

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Giriş: 27.12.2021 11:02
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranan Mülkiye Kazan olayı ile son dakika gelişmeleri yaşandı. İhanet uğradığı iddiasıyla sık sık tartıştığı nişanlısı ile düğün alışverişine giden Mülkiye Kazan'dan bir daha haber alınamadı. Genç kızın ailesi kuzeni ve aynı zamanda nişanlısı olan Mustafa'dan şüphelendikleri iddiasıyla Müge Anlı'dan yardım istedi. Müge Anlı canlı yayınına katılmak için yola çıktığı sırada emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan Mustafa tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte Mülkiye Kazan'ın kaybında yaşanan gelişmeler...
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