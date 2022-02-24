Müge Anlı’daki muhtar cinayetinde yeni gelişme! 6 kişi tutuklandı

Müge Anlı'da kayıp olarak aranan muhtar Muhammet Bahçeci olayında yeni gelişme yaşandı. 18 Ekim gecesi boşanma aşamasında olduğu eşinin yanına giden muhtardan bir daha haber alınamadı. Olayla ilgili 13 kişinin gözaltına alınmasının ardından Bahçeci'nin cansız bedenine ulaşıldı. Yürütülen soruşturmanın ardından aynı aileden 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.