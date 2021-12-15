Müge Anlı’daki Meliha Özsu cinayetinde flaş gelişme! Ekipler harekete geçti

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Meliha Özsu cinayetiyle ilgili sıcak gelişme yaşandı. Adana’da yaşayan 18 yaşındaki Meliha Özsu'nun kayıp dosyası bir süre sonra cinayete dönüştü. 6 yıl önce babasının evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan genç kızın kimsesizler mezarlığına gömüldüğü ortaya çıktı. Durumu öğrenen anne eski eşinden şüphelendiğini söyleyerek Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Anne ve baba canlı yayında yüz yüze gelirken ortaya çıkan gelişmeler üzerine soruşturma başlatıldı.