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Müge Anlı’daki Meliha Özsu cinayetinde flaş gelişme! Babası ve sevgilisi gözaltına alındı

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Giriş: 16.12.2021 13:18
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Meliha Özsu cinayetiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. 6 yıl önce Adana'da kaybolan Meliha Özsu'nun dosyası bir süre sonra cinayete dönüştü. Babasıyla yaşadığı evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan genç kızın kimsesizler mezarlığına gömüldüğü ortaya çıktı. Durumu öğrenen anne kızının katilinin bulunması için Müge Anlı ve ekibinden yardım isterken canlı yayında flaş gelişme yaşandı. Savcılığın çağrısı üzerine babası ve sevgilisi canlı yayında gözaltına alındı. İşte Müge Anlı'daki Meliha Özsu cinayetiyle ilgili yaşanan son gelişmeler...
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