Müge Anlı’daki Fatma Bekar'ı komşuları ihbar etti! Emniyet ekipleri stüdyoya geldi

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konu olan Trabzonlu Dursun Zehir olayında yeni gelişme yaşandı. 6 Ekim 2021 günü kızının evinden çıkan 71 yaşındaki Dursun Zehir'den bir daha haber alınamadı. Yaşlı adamın hayatından endişe eden ailesi, Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Dursun Zehir'in kaybolmasının ardından telefonunun başka bir şehirden sinyal vermesi öldürüldüğü şüphelerini arttırdı. Şüpheler kızı Fatma Bekar ve torunu üzerinde toplanırken canlı yayında flaş gelişme yaşandı. Komşularının şikayeti üzerine Fatma Bekar canlı yayında ekipler tarafından alındı. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşananlar...