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Müge Anlı'daki Fadime Arslan'ın ölümünde yeni görüntüler ortaya çıktı! - 07.04.2021

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Giriş: 07.04.2021 18:21
Güncelleme:07.04.2021 18:22
Atv’nib sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’te gündeme gelen Fadime Arslan’ın ölümüne dair ortaya çıkan yeni görüntüler dehşete düşürdü. Manisa Selendi’de yaşayan 88 yaşındaki kadının işkenceye uğradığı anlar gündeme otururken cenazede küçük gelinin çekilen görüntüleri dehşete düşürdü. Yeni görüntülerde Fidan Hanım'ın göbek attığını belirtti. Müge Anlı, videolarda Fidan Hanım'ın hiç sesini çıkarmamasını eleştirerek bu şiddete göz yummuşsun dedi. Fidan Hanım ise video kaydını durduktan sonra dur anne diye söylemde bulunduğunu iddia ederken stüdyoda olan Himmet Bey'in eşi Cennet Hanım, Fidan Hanım'ın Fadime Hanım'ın kafasına çuval bile geçirdiğini ileri sürdü.

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