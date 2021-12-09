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Müge Anlı’daki Emine Karayılan olayında emniyet ekipleri harekete geçti

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Giriş: 09.12.2021 13:28
Güncelleme:09.12.2021 13:28
Milyoner olma hayalleri kuran Emine Karayılan, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Hem altınlarından hem de kocasından olan kadının anlattıkları herkesi şaşkına çevirdi. Akrabasının sevgilisi tarafından dolandırıldığını iddia eden Emine Karayılan, 1 milyon TL hayalleri kurdu. Eşinden habersiz binlerce liralık altınını Ayşe ve Adem Demir’e veren mağdur kadın, doğumundan hemen önce eşi tarafından terk edildi. Emine Karayılan, bahsi geçen isimlerle Müge Anlı canlı yayınında yüzleşirken gelen ihbarlar sonrası emniyet ekipleri harekete geçti.

Müge Anlı, Gaziantep emniyeti dolandırıcılık büro amirliğinin yayını izlediğini, Emine Hanım'ın şikayetçi olması sonrasında inceleme başlatacaklarını açıkladı.

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