08 Eylül 2022, Perşembe
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Müge Anlı'daki DJ Gezgin cinayetinde Alim'in tanıdığı canlı yayında
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan DJ Gezgin cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. DJ Mehmet Karahan’ın yeğeni Alim Karadağ'ın tanıdığı Ali Rıza Kılıç, programa konuk olarak önemli açıklamalarda bulundu.