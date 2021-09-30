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Müge Anlı'daki çifte cinayette evin bakıcısıyla ilgili iddialar...

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Giriş: 30.09.2021 13:37
Güncelleme:30.09.2021 13:37
Bakıcı Emel’le ilgili de yeni iddialar ortaya atıldı. Müge Anlı ekibine konuşan tanıklar, bakıcı Emel’in para karşılığında birilerini evlendirmeye çalıştığını, Hüseyin Şen’in evine çağırdığı kadınları Labit Karakuş ile tanıştırdığını ileri sürdü. Selda Hanım, Mehmet Şen'in çiftliğinde Emel Hanım'ın sayesinde Labit Bey ile tanıştığını, Emel Hanım'ın borçları olduğu için kendisini tanıştırdığını, birçok kadını da Labit Bey ile tanıştırdığını, bu sayede Emel Hanım'ın Labit Bey'den para aldığını iddia etti. Emel Hanım Labit Bey'i ne kadar kadınla tanıştırırsa o kadar para kazandığından söz eden Selda Hanım, ne zaman eniştesi Mehmet Bey namaza gitse o eve gittiğini, Labit Bey ile buluştuğunu, Labit Bey'in kendisini ellemeye çalıştığını ama kabul etmediğini belirtti.
Hüseyin Şen’in evinin kaynakçısı konuştu
Hüseyin Şen'in evinin kaynakçısı konuştu
Müge Anlı’daki çifte cinayette evin bakıcısıyla ilgili iddialar...
Müge Anlı'daki çifte cinayette evin bakıcısıyla ilgili iddialar...
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Mehmet Şen’'le yapılan görüşmenin görüntüleri ortaya çıktı
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