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Müge Anlı'daki Büyükşen çifti cinayetinde tahliye!

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Giriş: 25.10.2021 14:29
Güncelleme:25.10.2021 14:29
3 sene önce Konya'da öldürülen Metin ve Necla Büyükşen çifti cinayeti Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye'nin gündemine oturdu. Yayının ardından kurulan özel ekibin çalışmaları sonucunda Afgan uyruklu çoban Abdulhamid Uzbek tetikçi olduğu suçlamasıyla tutuklandı. Aynı köyde bir başka eve girecekken yanlışlıkla Büyükşen çiftini katlettiği iddia edilen Uzbek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Katil zanlısı olarak adlandırılan Afgan çoban Abdülhamid Özbek canlı yayında. Abdülhamid Bey tutuklanınca Abdülhamid Bey'in patronlarının yayına gelip o cinayet işlemedi dediklerini, şimdi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığını söyledi. Abdülhamid Bey herkese selam söyledi. Müge Anlı burada Osman Bey ile sarılarak ayrıldıklarını, davanın zor geçeceğini ona da söylediğini, maddi delil olmadan birisini sorgulamanın zor olduğunu söylemiş olduğunu, şimdi de Abdülhamid Bey'in serbest kaldığını belirtti.

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