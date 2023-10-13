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Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç olayında kan donduran ihbar! Eşi Tayfur Kılıç o bölgede görülmüştü

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Giriş: 13.10.2023 14:42
6 Temmuz'da şüpheli şekilde ortadan kaybolan Bedriye Kılıç'ın yaşadığına dair hiçbir iz bulunamadı. Şüphelerin odağındaki eşi Tayfur Kılıç'ın Bedriye Kılıç'ın kaybolduğu gece Yalvaç yolunda olduğu tespit edilirken gelen yeni ihbar cinayet şüphelerini kuvvetlendirdi. Tayfur Kılıç’ın karısının kaybolduğu gün gittiği Yalvaç yolunda ağır bir koku geldiğine yönelik ihbarda bulunan tanık, Müge Anlı ekibine açıklamalarda bulundu.
Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç olayında kan donduran ihbar! Eşi Tayfur Kılıç o bölgede görülmüştü
Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç olayında kan donduran ihbar! Eşi Tayfur Kılıç o bölgede görülmüştü
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