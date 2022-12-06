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Müge Anlı'daki Ayşenur Ataş'ın kaybındaki şüpheler

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Giriş: 06.12.2022 16:30
Güncelleme:06.12.2022 16:40
Mehmet Ataş'ı Gaziantep'ten Müge Anlı'ya getiren 18 yaşındaki kızı Ayşenur Ataş'ın kaçırıldı iddiasıydı. 18 yaşındaki kızı, 70 yaşındaki adam mı kaçırdı? ''Kızımı tılsım yaparak kaçırdı'' diyen gözüyaşlı baba, bu adamın evli ve 6 çocuklu olduğunu söyledi. Hem parasından hem kızından olan adam canlı yayında!
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