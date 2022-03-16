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Müge Anlı'daki akılalmaz dolandırıcılık iddiasıyla ilgili 4 gözaltı

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Giriş: 16.03.2022 11:44
Güncelleme:16.03.2022 11:45
Müge Anlı'ya başvuran Ayten Kahraman'ın dolandırılma hikayesi şaşkına çevirdi. Öğretmen Ayten Kahraman 2015 yılında Adem Dolapçı ile aşk yaşamaya başladı. Sosyal medyadan tanışıp başlayan ilişki boyunca Kahraman'ın 1.7 milyon lira değerindeki evini ve arabasını sattıran ayrıca 3.8 milyonluk borç bırakan Adem Dolapçı'nın yeni mağdurları ortaya çıktı. Yayının ardından emniyet ekipleri düğmeye bastı. Ankara'da düzenlenen operasyonla 4 kişi gözaltına alındı. Emniyet yayının ardından düğmeye baktı. Gözaltı sayısının artması bekleniyor...
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