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Müge Anlı'da nefes kesen operasyon! Genç kız böyle yakalandı

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Giriş: 06.09.2022 12:34
Güncelleme:06.09.2022 12:34
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 15 yaşındaki kayıp kızı kurtarmak için filmleri aratmayan bir operasyona imza atıldı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan ve 26 Ağustos'ta konsere gitmek için evden çıkan genç kız 34 yaşındaki komşusu Arife A. tarafından alıkonulmuştu. 15 yaşındaki Asu A.'yı kurtarmak için dün akşam nefes kesen bir operasyon yapıldı. İşte kurtarma anları... 19 yaş büyük komşusu tarafından alıkonulmuştu,15 yaşındaki kızın hayatını kurtaran anlar...
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