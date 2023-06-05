Müge Anlı'da mucize kavuşma! Ethan Gönül'ün hiç görmediği ailesi bulundu

Biyolojik ailesini bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyen Ethan Gönül, anne ve babasının hayatta olduğunu, başka kişilerle evli olduklarını ve toplamda dört kardeşi olduğunu öğrendi. Canlı yayına teyzesi ve ağabeyinin geldiği haberi verildi. Ethan'ın annesiyle ilişkimiz oldu fakat ailem kabul etmedi diyen babası, Ethan'ı aldırması için para verdim ama doğurduğunu öğrendim ırmak kenarına bırakıldığında çok aradım ama bulamadım dediği öğrenildi.