05 Haziran 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Müge Anlı'da mucize kavuşma! Ethan Gönül'ün hiç görmediği ailesi bulundu
Biyolojik ailesini bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyen Ethan Gönül, anne ve babasının hayatta olduğunu, başka kişilerle evli olduklarını ve toplamda dört kardeşi olduğunu öğrendi. Canlı yayına teyzesi ve ağabeyinin geldiği haberi verildi. Ethan'ın annesiyle ilişkimiz oldu fakat ailem kabul etmedi diyen babası, Ethan'ı aldırması için para verdim ama doğurduğunu öğrendim ırmak kenarına bırakıldığında çok aradım ama bulamadım dediği öğrenildi.