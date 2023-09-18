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Müge Anlı'da mucize kavuşma! Ayşe Teyze'nin muhabbet kuşu bulundu

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Giriş: 18.09.2023 13:02
Güncelleme:18.09.2023 13:03
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir mucize daha yaşandı. Tatil için gittiği Manisa'da kuşu Maviş'i kaybeden 90 yaşındaki Ayşe Teyze ile kızı, Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Ayşe Kaygısız’ın sözleri izleyicileri duygulandırırken Maviş’le ilgili ihbar yağmıştı. Bugünkü yayında ise mucize kavuşma gerçekleşti.
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