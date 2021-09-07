Müge Anlı'da mucize gibi buluşma! Melike kardeşiyle kavuştu

2 çocuğuyla birlikte Osmaniye’de yaşayan Melike Uyumlu, hiç görmediği annesini bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert’e başvurdu. Dünkü yayında canlı yayına bağlanan 2 konuk Melike’nin annesi Kader’i tanıdıklarını ve iki kız kardeşi daha olduğunu söyledi. Melike kız kardeşi ve yeğenleriyle canlı yayında kavuştu.