ATV'nin fenomen programı Müge Anlı'da kan donduran cinayet itirafı! Türkiye'nin günlerdir soluksuz takip ettiği Fatma Öz cinayetinde flaş bir gelişme yaşandı. Müge Anlı canlı yayınından sonra intihara kalkışan Bahri Maraşlı, "Fatma Öz'ü öldürüp Gürün ilçesi Kavak köyü yakınlarındaki boş bir araziye gömdüğünü" açıkladı. İşte 31 Mayıs Pazartesi Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri...

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