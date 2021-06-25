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Müge Anlı'da işlenen çifte cinayetle ilgili yeni gelişme

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Giriş: 25.06.2021 13:20
ATV'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında gözyaşlarıyla Türkiye'nin yüreğini sızlatan Osman Büyükşen, 3 yıl önce öldürülen anne ve babasının katillerini arıyor. Geçtiğimiz gün canlı yayında sinir krizi geçiren Osman Büyükşen'in o halleri izleyen herkesi duygulandırdı. Yaşanan çifte cinayetle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte 25 Haziran Cuma Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri...
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Müge Anlı'da işlenen çifte cinayetle ilgili yeni gelişme
Müge Anlı'da işlenen çifte cinayetle ilgili yeni gelişme
Müge Anlı ile Tatlı Sert tek parça izle
Müge Anlı ile Tatlı Sert tek parça izle
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