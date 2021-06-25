25 Haziran 2021, Cuma
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Müge Anlı'da işlenen çifte cinayetle ilgili yeni gelişme
ATV'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında gözyaşlarıyla Türkiye'nin yüreğini sızlatan Osman Büyükşen, 3 yıl önce öldürülen anne ve babasının katillerini arıyor. Geçtiğimiz gün canlı yayında sinir krizi geçiren Osman Büyükşen'in o halleri izleyen herkesi duygulandırdı. Yaşanan çifte cinayetle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte 25 Haziran Cuma Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri...