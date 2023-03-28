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Müge Anlı'da ikinci Palu vakası! Babaanne ve dedenin torunlarına ne oldu?

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Giriş: 28.03.2023 14:55
Güncelleme:28.03.2023 14:56
Müzeyyen ve Sebahattin çifti yeni doğan torunlarının ortadan kaldırıldı iddiasıyla Müge Anlı canlı yayına geldiler. Oğulları ve gelinlerinin torunlarını göstermediklerini, gelininin 6 aylıkken düşük yaptım dediğini, sonrasında da beyaz sakallı dede aldı yazın geri getirecek dediğini söyledi. Oğlu ve gelinin psikolojisinin bozuk olduğunu söyleyen anne ve baba diğer torunlarının da o evden kurtulmasını istedi.
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