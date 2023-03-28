28 Mart 2023, Salı
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Müge Anlı'da ikinci Palu vakası! Babaanne ve dedenin torunlarına ne oldu?
Müzeyyen ve Sebahattin çifti yeni doğan torunlarının ortadan kaldırıldı iddiasıyla Müge Anlı canlı yayına geldiler. Oğulları ve gelinlerinin torunlarını göstermediklerini, gelininin 6 aylıkken düşük yaptım dediğini, sonrasında da beyaz sakallı dede aldı yazın geri getirecek dediğini söyledi. Oğlu ve gelinin psikolojisinin bozuk olduğunu söyleyen anne ve baba diğer torunlarının da o evden kurtulmasını istedi.