Müge Anlı'da hayaller gerçek oldu! Anneyle 33 yıl sonra yenen ilk yemek...

33 yıl önce cami avlusuna bırakılan ve yurttan Almanya'ya evlatlık verilen Vedat Alexander'ın hayalleri gerçek oldu. Hiç görmediği annesi ve kardeşlerine canlı yayında kavuşan Vedat Alexander, annesiyle 33 yıl sonra yenen ilk kez yemek yedi. Annesinin ellerinden yemek yiyen genç adamın heyecanı kameralar yansıdı.