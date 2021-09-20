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Müge Anlı'da hayaller gerçek oldu! Anneyle 33 yıl sonra yenen ilk yemek...

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Giriş: 20.09.2021 12:03
Güncelleme:20.09.2021 12:03
33 yıl önce cami avlusuna bırakılan ve yurttan Almanya'ya evlatlık verilen Vedat Alexander'ın hayalleri gerçek oldu. Hiç görmediği annesi ve kardeşlerine canlı yayında kavuşan Vedat Alexander, annesiyle 33 yıl sonra yenen ilk kez yemek yedi. Annesinin ellerinden yemek yiyen genç adamın heyecanı kameralar yansıdı.
Anneyle 33 yıl sonra yenen ilk yemek...
Anneyle 33 yıl sonra yenen ilk yemek...
Vedat’ın baba ocağından renkli görüntüler
Vedat'ın baba ocağından renkli görüntüler
CANLI İZLE: Müge Anlı 20 Eylül Pazartesi
CANLI İZLE: Müge Anlı 20 Eylül Pazartesi
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