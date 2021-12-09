09 Aralık 2021, Perşembe
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Müge Anlı'da gözyaşlarına boğuldu! Üst devresine kaçan karısına seslendi
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Emirhan Demirok, izleyicilerin yüreklerini sızlattı. Müge Anlı canlı yayında üst devresine kaçan karısına seslenen Demirok, yaşadıklarını gözyaşları içerisinde anlattı. İşte Müge Anlı canlı yayınında bugün yaşananlar...