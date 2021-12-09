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Müge Anlı'da gözyaşlarına boğuldu! Üst devresine kaçan karısına seslendi

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Giriş: 09.12.2021 16:58
Güncelleme:09.12.2021 16:59
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Emirhan Demirok, izleyicilerin yüreklerini sızlattı. Müge Anlı canlı yayında üst devresine kaçan karısına seslenen Demirok, yaşadıklarını gözyaşları içerisinde anlattı. İşte Müge Anlı canlı yayınında bugün yaşananlar...
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