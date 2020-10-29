Müge Anlı canlı yayınında gözyaşları sel oldu. 84 yaşındaki Zeynep Bıyık, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmak için Niğde'den İstanbul'a geldi. Esenler Otogarı'nda yolu bulamadığı için yardım isteyen Zeynep Bıyık'a Müge Anlı ekibi ulaştı. Programa katılan Zeynep Bıyık, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla şiir okudu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat gününü hatırladığını söyleyen Zeynep Bıyık'ın o günlere dair anlattığı anısı stüdyoyu gözyaşlarına boğdu. İşte Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...