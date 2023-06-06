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Videolar Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları Müge Anlı'da gözyaşları sel oldu! 28 yıl sonra Ethan Gönül amcası ve kuzenine kavuştu

Müge Anlı'da gözyaşları sel oldu! 28 yıl sonra Ethan Gönül amcası ve kuzenine kavuştu

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Giriş: 06.06.2023 14:20
Güncelleme:06.06.2023 14:20
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Ethan Gönül hiç görmediği ailesini buldu, mucize kavuşma stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu! Doğar doğmaz bir havluya sarılı halde ırmak kenarına bırakılan Ethan Gönül, evlatlık alındığı aile tarafından büyütüldü. Güzel bir hayatı olduğunu ancak kendisinden bir parça aradığını söyleyen Ethan, canlı yayında büyük mutluluk yaşadı. Abisi ve teyzesinin ardından yayına gelen amcası Hakkı Mercimek ve oğlu Tolga Mercimek Ethan'ı kucakladı. Her zaman yanında olacaklarını söyleyen ailesi stüdyoda göz yaşlarına neden oldu.
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