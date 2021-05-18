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Müge Anlı'da gizli tanıktan kan donduran sözler! ''İşkence yaptığı kadını öldü diye yola attı'' - 18.05.2021

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Giriş: 18.05.2021 17:13
Güncelleme:18.05.2021 17:14
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranan Lütfiye Gündüz'ü arama çalışmaları sürerken kaybın Nezen Germiyen cinayetiyle bağlantılı olduğu şüphesi gündeme gelmişti. Lütfiye Gündüz'ün kaybıyla bağlantısı olabileceği şüphesi olan yeni bir kayıp olayı gündeme geldi. Kaybolduğu gün Lütfiye Gündüz’ü defalarca aradığı ortaya çıkan Ramazan Özcan’ın 20 yıl önce ortadan kaybolan Şehnaz Kahraman’ı da defalarca kez aradığı ortaya çıktı. Ramazan Özcan hakkında araştırmalar sürerken ortaya çıkan yeni tanık kan donduran açıklamalarda bulundu. Tanık beyefendi, Şehnaz Hanım'ın pazartesi sabah gelip, abi telefon tuşları çalışmıyor ben Nevşehir'e gideceğim dediğini, telefonu düzelttiğini ama yine de duyduğuna göre Şehnaz Hanım'ın o akşam Nevşehir'e gidip bir adamla görüldüğünü aktardı. Beyefendi, Şehnaz Hanım'ın telefon konuşmalarına baktıklarını, hep Ramazan Özcan olduğunu, 1.200 TL telefon faturası olduğundan bahsetti. Ramazan Özcan'ın karpuz, patates sattığını dile getiren beyefendi, Ramazan Bey'in her işi yaptığını, Nevşehir'den gittiğini belirtip Ramazan Bey'e bu telefon konuşmalarını sorduklarını ama kendilerine borç vardı onu alacaktım dediğini aktardı.

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