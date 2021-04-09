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Müge Anlı'da flaş gelişme! O görüntülerden sonra dayanamadı: Kulağından kan geliyordu! - 09.04.2021

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Giriş: 09.04.2021 13:27
Güncelleme:09.04.2021 15:06
Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Fadime Arslan cinayetinde son dakika gelişmeleri yaşandı. Dün yayın sonrası görüşmelerin devam ettiği Fadime Arslan cinayetinde küçük gelin Fidan Arslan Müge Anlı'nın sözleriyle köşeye sıkışınca çarpıcı açıklamalarda bulundu. Müge Anlı'da bugün yayınlanan görüntülerde Fidan Arslan fotoğrafları tehdit etmek için çektiğini kabul etti. Fadime Arslan'ın şiddet gördüğü görüntülerde ise yeni bir detay ortaya çıktı! İşte 9 Nisan Cuma günü Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri...
Müge Anlı'da flaş gelişme!
Müge Anlı'da flaş gelişme!
Müge Anlı 9 Nisan Cuma izle
Müge Anlı 9 Nisan Cuma izle
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