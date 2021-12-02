Müge Anlı’da Ekin Gökçe Fakıoğlu’nun katili tutuklandı

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılan Ekin Gökçe Fakıoğlu cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Adana’da bir apartmanın bahçesinde vurulmuş olarak bulunan Ekin Gökçe Fakıoğl’nun katil zanlısı olduğu belirlenen Tolga Avcı düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. 2 arkadaşıyla birlikte gözaltına alınan Avcı, ‘kasten adam öldürmek’ suçundan tutuklandı. Tolga Avcı’nın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı. İşte Müge Anlı’daki Ekin Gökçe cinayetiyle ilgili yaşananlar…