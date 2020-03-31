Müge Anlı’da DNA testi sonucu açıklandı! Tuğba Özbek Muhammed Şerif’in kızı mı? |Video - 31.03.2020

25 yaşındaki Tuğba Özbek, hiç görmediği babasını bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Çocukluğunun çok zor geçtiğini anlatan Tuğba Özbek, baba hasretini sonlandırmak ve bayramlarda gidip elini öpmek istediğini söylemişti. "O boşluğu doldurmak istiyorum" diyen Özbek'in daha önce babası olabileceği düşünülen Nedim Süzgün canlı yayına katılmış ancak DNA testi sonucunda babası olmadığı ortaya çıkmıştı. Bugünkü canlı yayında ise Muhammed Şerif'in Özbek'in babası olup olmadığı sorusunun yanıtı arandı. Müge Anlı, günlerdir sonucu beklenen DNA testini canlı yayında açıkladı, herkes şoke oldu.