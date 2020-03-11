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11.03.2020

Müge Anlı’da DNA testi açıklandı! Özlem Yılmaz ve Havaana Doğan kardeş mi? - 11.03.2020

Müge Anlı canlı yayınında açıklanan DNA testi sonucu herkesi şoke etti. Kardeş olarak büyüyen Murat Barut ve Özlem Yılmaz yıllar sonra evde buldukları belgelerle evlatlık alındıklarını ve kardeş olmadıklarını öğrendiler. Belgede kardeşinin isminin Ebru olduğunu gören Murat Bey, Özlem Hanım ile birlikte biyolojik ailelerinin bulunması için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Hikayelerini canlı yayında anlatmalarının ardından canlı yayına bağlanan Havvaana Doğan, Özlem Yılmaz'ın kardeşi olabileceğini söylemiş ve DNA testi yapılmıştı. Büyük bir heyecanla beklenen testin sonucu ise herkesi şoke etti. İşte 11 Mart Çarşamba günü Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

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