İstanbul'da 6 ay önce otoyol kenarında parçalara ayrılmış şekilde cesedi bulunan 48 yaşındaki Süleyman Akbaba cinayetinde flaş gelişmeler yaşandı. Süleyman Akbaba'nın yasak aşk yaşadığı Nubar Aslan'ın, "Kocamın delirmesi için kahvesine ilaç koydum" dediği öğrenildi. İşte Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar ve son dakika ayrıntıları...

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ATV ekranlarına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

İstanbul Esenyurt'ta 6 ay önce otoyol kenarında parçalara ayrılıp poşetlere konulmuş halde cesedi bulunan 48 yaşındaki Süleyman Akbaba'nın cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı.

Akbaba'nın aynı apartmanda oturan evli komşusunun eşiyle yaklaşık 2 yıldır yasak ilişki yaşadığı, bu durumu öğrenen 34 yaşındaki katil zanlısı Alpaslan Aslan'ın Süleyman Akbaba'yı öldürdüğü anlaşılmıştı.

Müge Anlı'da korkunç bir ayrıntı ortaya çıktı. Süleyman Akbaba'nın yasak aşk yaşadığı Nubar Aslan'ın, sözleri ise kan dondurdu. Aslan, "Kocamın delirmesi için kahvesine ilaç koydum" diye konuştu.