10 Mart 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları Müge Anlı'da dehşete düşüren sözler! Sır perdesi aralanan Süleyman Akbaba cinayetinde korkunç itiraf

Müge Anlı'da dehşete düşüren sözler! Sır perdesi aralanan Süleyman Akbaba cinayetinde korkunç itiraf - 10.03.2021

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.03.2021 14:12
İstanbul'da 6 ay önce otoyol kenarında parçalara ayrılmış şekilde cesedi bulunan 48 yaşındaki Süleyman Akbaba cinayetinde flaş gelişmeler yaşandı. Süleyman Akbaba'nın yasak aşk yaşadığı Nubar Aslan'ın, "Kocamın delirmesi için kahvesine ilaç koydum" dediği öğrenildi. İşte Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar ve son dakika ayrıntıları...

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ATV ekranlarına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

İstanbul Esenyurt'ta 6 ay önce otoyol kenarında parçalara ayrılıp poşetlere konulmuş halde cesedi bulunan 48 yaşındaki Süleyman Akbaba'nın cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı.

Akbaba'nın aynı apartmanda oturan evli komşusunun eşiyle yaklaşık 2 yıldır yasak ilişki yaşadığı, bu durumu öğrenen 34 yaşındaki katil zanlısı Alpaslan Aslan'ın Süleyman Akbaba'yı öldürdüğü anlaşılmıştı.

Müge Anlı'da korkunç bir ayrıntı ortaya çıktı. Süleyman Akbaba'nın yasak aşk yaşadığı Nubar Aslan'ın, sözleri ise kan dondurdu. Aslan, "Kocamın delirmesi için kahvesine ilaç koydum" diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Aleyna Şeker'in raporu çıktı!
Aleyna Şeker'in raporu çıktı!
Müge Anlı'da dehşete düşüren sözler!
Müge Anlı'da dehşete düşüren sözler!
Müge Anlı 10 Mart Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 10 Mart Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 9 Mart Salı tek parça izle
Müge Anlı 9 Mart Salı tek parça izle
Gökhan Hamurcu canlı yayında gözaltına alındı
Gökhan Hamurcu canlı yayında gözaltına alındı
Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat ölü olarak bulundu
Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat ölü olarak bulundu
Müge Anlı 8 Mart Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı 8 Mart Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı ile Tatlı Sert izle
Müge Anlı ile Tatlı Sert izle
Sıla'yı kaçırmakla suçlanan kuzen adliyeye sevk edildi
Sıla'yı kaçırmakla suçlanan kuzen adliyeye sevk edildi
8 gündür kayıp liseli kız bulundu
8 gündür kayıp liseli kız bulundu
Müge Anlı 4 Mart Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 4 Mart Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 3 Mart Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 3 Mart Çarşamba tek parça izle
Daha Fazla Video Göster
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ