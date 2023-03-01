Müge Anlı’da dehşete düşüren olay: Beni önce dövdü sonra tüfeği alıp...

Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi bugünkü yayında Recep Arı'nın kaybını ele aldı. Bursa'nın Kestel ilçesinde aracıyla birlikte ortadan kaybolan Recep Arı'yı bulmak isteyen ailesi canlı yayına katıldı. Recep Arı'dan 6 gündür haber alınamadığını belirten Müge Anlı, genç adamın "Ben içmeye gidiyorum" diyerek evden pompalı tüfekle çıktığını belirtti. Telefonla yayına bağlanan eşinin anlattıkları ise dehşete düşürdü. İşte yaşananlar...