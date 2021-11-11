Müge Anlı’da canlı yayınında ortalık karıştı! Fatma Karadağ stüdyodan kaçtı

Müge Anlı'da araştırılan Mehmet Karahan cinayetiyle ilgili ortaya çıkan yeni iddialar stüdyoyu karıştırdı. Fatma Karadağ, sevgilisi Cemal'in kardeşi Mehmet Karahan'ı döverek öldürdüğünü, kokmasın diye cenazeyi her gün yıkadığını ve oda parfümü sıktığını söyledi. Cesedin gömüldüğü yer henüz bulunamazken abla Fatma'yla ilgili yeni ihbar geldi. Telefonla yayına bağlanan sanık, cesedin yerini söyledi, abla Fatma stüdyoyu terk etti.