Müge Anlı'da biyolojik ailesini arayan Tümer'e canlı yayında sürpriz telefon |Video - 23.10.2019

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çöp bidonunun yanına bırakıldığı iddia edilen Tümer İldemir yıllar sonra biyolojik ailesini aramak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. 23 Ekim Çarşamba günü canlı yayınlanan programda Tümer'in bulunduğu hastanede çalışan kişinin eşi telefonla yayına katıldı. İşte Tümer İldemir olayıyla ilgili son dakika gelişmesi...