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Müge Anlı'da bir cinayet daha çözüldü! Cahit-Hatice Paslı'nın katili yakalandı

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Giriş: 10.03.2022 11:45
Güncelleme:10.03.2022 11:46
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılan Cahit- Hatice paslı cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Fethiye'de pusuya düşürülerek öldürülen karı kocanın çarpık ilişkiler ağı, izleyicilerin ağzını açık bıraktı. Müge Anlı ve ekibinin ortaya çıkardığı gerçeklerin ardından Asayiş ve istihbarat personelinden oluşan 40 kişilik ekip cinayeti aydınlattı. Çiftin en yakını tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte Cahit- Hatice Paslı cinayetinde yaşananlar...
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