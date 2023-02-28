Müge Anlı’da araştırılan Müzeyyen ve Vefa Yöndem’in kaybında 13 yıl sonra tutuklama!

13 yıl önce Bitlis'teki evinden arkadaşının yanına gitmek için çıkan Müzeyyen Yöndem, 4 yaşındaki oğlu Vefa Yöndem ile birlikte sırra kadem bastı. 13 yıldır annesi ve kardeşinden haber alamayan Merve Yöndem Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Programda gündeme gelen iddialarında ardından kayıp dosyası cinayet şüphesine döndü. Aylar süren araştırmalar sonucunda flaş gelişme yaşandı. Müzeyyen ve Vefa Yöndem'in kaybında 13 yıl sonra tutuklama geldi. İşte yaşananlar...