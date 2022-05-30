Müge Anlı’da araştırılan Muhammet Burhan cinayeti stüdyoyu karıştırdı

Müge Anlı'nın araştırdığı Muhammet Burhan cinayetinde ortaya çıkan detaylar stüdyoyu karıştırdı. "Sustum ama artık dayanamadım" diyen ve Selami Şen hakkında çarpıcı itiraflarda bulunan Mesut Kaya, canlı yayına konuk oldu. Selami Şen ile karşı karşıya gelen Kaya sinirlerine hakim olamayınca stüdyo karıştırdı.