22 Haziran 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları Müge Anlı'da araştırılan Büyükşen cinayetinin üzerinden 2,5 yıl geçti...

Müge Anlı'da araştırılan Büyükşen cinayetinin üzerinden 2,5 yıl geçti...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.06.2021 11:47
Güncelleme:22.06.2021 11:47
Müge Anlı, çiftin oğlu Doktor Osman Bey'in stüdyoda olduğu bilgisini vererek çiftin öldürülmesindeki garipliğe dikkat çekti. Rahmi Özkan, çiftin kızı Büşra'nın anlattıklarının mantık çerçevesinde olmadığını, gerçeklerin gizlendiğini söyledi. Müge Anlı, daha geçen gün SWAP sonucunun çıktığını, oğul Uğur Bey ve gelin Betül Hanım'da da swap çıktığını ama onların hala tutuklanmadığını dile getirip tepki gösterdi. Müge Anlı, geçen gün Osman Bey'in isyan tweeti attığını ve kendisinin de katıldığını söyledi.
Büyükşen cinayetinin üzerinden 2,5 yıl geçti...
Büyükşen cinayetinin üzerinden 2,5 yıl geçti...
Müge Anlı 22 Haziran Salı tek parça izle
Müge Anlı 22 Haziran Salı tek parça izle
Cinayetin tek görgü tanığı çiftin kızı canlı yayında...
Cinayetin tek görgü tanığı çiftin kızı canlı yayında...
Müge Anlı 21 Haziran Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı 21 Haziran Pazartesi tek parça izle
Bahtiyar Akçay'ı öldüren 3 şüpheli adliyeye sevk edilecek
Bahtiyar Akçay'ı öldüren 3 şüpheli adliyeye sevk edilecek
Üst üste 9. Kez ''En İyi Tv Programı'' seçildi
Üst üste 9. Kez ''En İyi Tv Programı'' seçildi
Müge Anlı 18 Haziran Cuma tek parça izle
Müge Anlı 18 Haziran Cuma tek parça izle
Müge Anlı 17 Haziran Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 17 Haziran Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 16 Haziran Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 16 Haziran Çarşamba tek parça izle
Dayakçı eş ile eşinin arkadaşı canlı yayında
Dayakçı eş ile eşinin arkadaşı canlı yayında
Cesur Bölükbaşı canlı yayında...
Cesur Bölükbaşı canlı yayında...
Müge Anlı 15 Haziran Salı tek parça izle
Müge Anlı 15 Haziran Salı tek parça izle
Daha Fazla Video Göster